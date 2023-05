Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono ufficialmente entrati nell’era “rottura”. E mentre i fan si prendono un periodo di pausa proclamandosi nella loro nuova fase di “detox”, gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip continuano a lanciarsi frecciatine (velate o meno).

Lei ha partecipato ad un evento a Milano insieme a Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Alberto De Pisis. Lui, invece, si è lasciato andare ad un altro lungo sfogo sgrammaticato:

Vai a prendere per il cul* qualcun altro! Sono una persona non uno schiavo. Magari con il prossimo ti andrà meglio. Certo tu sei diversa, come i like che metti su commenti raccapriccianti sulla mia persona su Twitter. Aspetta dimenticavo quella non sei tu. E tua mamma!

Se io dico che non ti ho lasciata e che pensavo si potesse chiarire? Chi è stato? Probabilmente le Orianistas. La verità è che nessuno ha lasciato nessuno, ma con te o si sta alle tue regole altrimenti ciaone!

Come ti dissi in casa io ti accetto per come sei. Tu vuoi solo uno stampino. Ma l’amore non è questo è io per quanto ci sia sentimento mi dispiace ma non sono un coglion*. Oggi ho avuto la prova del valore che io ho per te! E finalmente sono riuscito ad avere la risposta che tanto cercavo. Il mio cuore è più leggero ora.

Sai qual è la verità. Che bastava non mi avessi bloccato ovunque, cancellato ogni cosa e parlato male di me con ogni tuo amico. Si poteva parlare come persone adulte. Ma no, era più comodo entrare in una room a far sentire tutto il tuo dolore e sparire per sempre.

E sai perchè? Perché ti sta bene così! Ho tanti difetti ma non sono ingenuo. E tu non sei la più furba del villaggio! Mi hai già fregato una volta non me freghi di nuovo. Chi salta nel vuoto impara a volare? Ma vaffacul*!

Ultima, poi passo e chiudo: non sarò mai una manciata di like, una foto di coppia o una paparazzata. E se mi perdi difficilmente potrai ritrovarmi. Io sono molto di più. Io sono Daniele Dal Moro.