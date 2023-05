Oriana Marzoli dopo il Grande Fratello Vip non si è mai fermata e si divide costantemente tra la Spagna e l’Italia dove vive Daniele Dal Moro, il suo fidanzato (ufficialmente dallo scorso 8 maggio).

Oriana Marzoli ha condiviso un nuovo episodio del canale spagnolo Mtmad dove ha svelato cosa le sta accadendo in questo periodo particolarmente pieno:

Sto leggendo un sacco di sciocchezze, so come funziona, sono stata in tv per tanti anni, ma cercano sempre di attaccarmi.

Oriana è momentaneamente tornata a Madrid:

Mi sembra di chiedere sempre a qualcuno di ospitarmi a casa, voglio una casa mia anche per portarmi Cocco. Non posso portarlo con me se non ho una casa fissa, questo mi provoca molto stress, anche se cerco di non mostrarlo.

Mi sento stressata, tanto da essere arrivata addirittura a trascurarmi completamente. Sono maturata, ho 31 anni, sono migliorata. Oggi non mi interessa solo apparire bella. Io non sono solo una ragazza che cura i capelli, il trucco e l’abbigliamento, sono una ragazza con tanti sentimenti.

Una ragazza che é molto più profonda e sensibile di quello che appare. Mi piace mostrarmi forte anche se dentro sto male.