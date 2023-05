Matteo Ranieri e Luca Salatino durante Uomini e Donne avevano stretto una fortissima amicizia poi interrotta poco prima dell’ingresso del cuoco nella Casa del Grande Fratello Vip.

Matteo Ranieri, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha svelato di aver ripreso il suo rapporto di amicizia con Luca Salatino, raccontando di averlo contattato in un preciso momento:

In verità gli avevo mandato un messaggio ma lui non mi ha mai risposto! Ora ho capito che quello era un momento delicato per lui, ma lì per lì me l’ero presa. Poi ho saputo della fine della sua relazione (con Soraia, ndr) e di quanto lo avesse scosso, quindi mi sono detto: “lo a Luca voglio bene, abbiamo condiviso il periodo forse più importante della mia vita” e ho alzato il telefono.

Credo che Luca avesse persino cancellato il mio numero perché ha risposto dicendo ”Chi è?” (ride). lo gli ho chiesto “Ma chi vuoi che sia!”, lui ha riconosciuto la mia voce e mi ha chiesto cosa volessi.

Io gli ho risposto che non volevo nulla, solo sapere come stava: ho subito capito il suo malessere, la solitudine che stava vivendo e, da sportivo, so quanto é brutto non potersi nemmeno sfogare con l’allenamento. Dopo una settimana di videochiamate ho preso un treno e lo sono andato a trovare a Roma.