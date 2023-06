Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dopo essersi riavvicinati, stanno vivendo una bellissima storia d’amore. Attualmente i due ex Vipponi sono separati per pure ragioni lavorative, ma non smettono di parlare l’uno dell’altra. Oriana lo fa dalla Spagna, dove è attualmente protagonista di Supervivientes, mentre Daniele lo fa dalle sue live su Twitch.

Oriana Marzoli parla di Daniele Dal Moro alla tv spagnola: la reazione

Ospite di Conexiòn Honduras, Oriana Marzoli ha avuto modo di parlare del suo fidanzato Daniele Dal Moro, sul quale è stata incalzata ed in merito ha raccontato:

Penso di essere una bravissima ragazza, sono un tipo che dà molto ma è anche vero che mi aspetto molto. Quindi questo mi porta molto alla frustrazione, perché di solito non è equo. Ora sto abbastanza bene con il mio ragazzo. Mi sento super bene. Vedo che le persone hanno relazioni di 500 anni. Come fanno? A me non succede, ma spero che con lui sarà per sempre. Sono molto felice e molto contenta.

Le parole della vulcanica venezuelana hanno ovviamente provocato una reazione in Daniele che, come riferiscono anche i colleghi di Biccy.it, ha supportato la donna in una sua live su Twitch:

Sono sempre felice per lei quando la vedo contenta. […] Lei il suo futuro lo vede in Italia lei sta bene qui, al di là di me e di noi a lei piace stare qui. Si è inserita bene e vuole stare qui.

Dopo la puntata che l’ha vista ospite, Oriana ha chiamato il fidanzato intervenendo nella sua live e spendendo parole di stima nei confronti dei colleghi spagnoli:

Io a questa gente la amo, sono molto orgogliosa di lavorare con loro. È il loro ultimo anno e mi dispiace però è stato bello salutare questa casa di produzione con cui ho lavorato da quando ho iniziato a fare televisione, quindi ringrazio per questa terza opportunità.

Le ultime parole di Daniele sono state riservate proprio alla fidanzata, con la promessa di sentirsi e vedersi presto.