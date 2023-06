Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono tornati ufficialmente insieme da alcuni giorni. Dopo la riappacificazione la venezuelana è partita in direzione Supervivientes per restare in Honduras alcuni giorni come “fantasma del passato”.

Daniele Dal Moro commenta Oriana Marzoli a Supervivientes

Oriana Marzoli, come ben sapete, ha partecipato a Supervivientes per ben due volte (ma non è riuscita a rimanere per molto tempo). In queste ore ha dovuto pure affrontare la prova del girarrosto e Daniele Dal Moro, in diretta su Twitch, ha commentato.

Daniele si è mostrato molto felice e sorpreso per la prova affrontata (e vinta) dalla sua fidanzata invitandola a tornare a casa da lui.

Che carini! Ecco i video a seguire.

SONO TROPPO FIERAAAA DI QUESTA TATINAAAA

BEBÈ SEI UNA FORZA DELLA NATURAAA #oriele#ORIANAMARZOLIXSVpic.twitter.com/NXmOGeG7IF — MDT (@MameDia99110874) June 15, 2023

Lui è così orgoglioso della sua Bebè #oriele pic.twitter.com/X6wF6mVE6j — Sabrina P. (@SabrinaPsempre) June 15, 2023