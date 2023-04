Oriana Marzoli cambia look dopo il Grande Fratello Vip. Via le extension e la coda per dare spazio al caschetto che le hanno consigliato i fan, più di una volta, uscita dalla Casa più spiata d’Italia.

Oriana ha pubblicato un video (che trovate in apertura e chiusura del nostro articolo) dove mostra agli estimatori il suo nuovo look fresco di parrucchiere: “Ok ragazzi… me lo avete chiesto e l’ho fatto per voi! Bello… ma che lavoro! Mi piace da morire… bellissimo! Avevate ragione”.

Cosa ne pensate?

Gli Oriele fanno impazzire i fan

Nel frattempo gli Oriele sopravvivono anche fuori dal GF Vip. Daniele Dal Moro ha ritrovato la sua Bebè, Oriana Marzoli e dalla notte della finale non si sono mai separati. Negli ultimi giorni la coppia nata proprio tra le mura della Casa di Cinecittà, ha trascorso molto tempo insieme in un albergo della Capitale, come dimostrato dai rispettivi scatti social.