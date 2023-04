Il gesto di Daniele Dal Moro per Oriana dopo il GF Vip “nasconde” un messaggio romantico: ecco quale – VIDEO

Gli Oriele sopravvivono anche fuori dal GF Vip. Daniele Dal Moro ha ritrovato la sua Bebè, Oriana Marzoli e dalla notte della finale non si sono mai separati. Negli ultimi giorni la coppia nata proprio tra le mura della Casa di Cinecittà, ha trascorso molto tempo insieme in un albergo della Capitale, come dimostrato dai rispettivi scatti social.

Il gesto di Daniele Dal Moro per Oriana dopo il GF Vip spiazza

Nelle passate ore si sono uniti ad alcuni altri ex Vipponi in occasione della cena che ha visto anche la presenza di Giulia Salemi e del fidanzato Pierpaolo Pretelli. Tra gli altri, anche Giaele De Donà, insieme al marito Bradford Beck ed al fratello Matthias.

Proprio Giaele ha postato online un video in cui si vede chiaramente Oriana, all’uscita del ristorante, mentre la accoglie Daniele con in mano un mazzo di rose rosse. Il romantico gesto vede poi come ciliegina sulla torta un bacio tra i due sulle labbra.

I fan degli Oriele hanno però notato un altro particolare non trascurabile “nascosto” dietro il romantico gesto. Si tratta, nel dettaglio, del numero di rose destinate all’ex Vippona: 18. Non è un numero a casa, poichè 18 sono stati anche i giorni in cui la venezuelana ed il veneto sono rimasti distanti prima di ricongiungersi.

Il video in apertura di articolo.