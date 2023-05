Oriana Marzoli piange su Twitter e conferma la rottura con Daniele Dal Moro dopo alcune settimane particolarmente infuocate e il “folle” sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip che si è fatto pure sospendere l’account.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati

Dopo essere entrata in lacrime in una room di Twitter confermando la rottura con Daniele, Oriana ha scritto anche un messaggio per i fan facendo una richiesta:

Vi prego, non taggatemi in più cose d’amore su Instagram. Non mi aiuta, ok? Se mi volete bene non fatelo, non sto bene. Grazie…

Il fandom, almeno questa volta, riuscirà a rispettarli? Come ben sapere già un precedente litigio è nato per colpa di alcune persone invadenti che avevano deciso di fare un “appello” ad Oriana dopo un “segui” di Daniele ad una ragazza su Instagram.

Naturalmente, per chiudere una storia d’amore per colpa dei fan, ci sarà stato alla base qualcosa che, a prescindere, non funzionava più (oppure non ha mai funzionato).

