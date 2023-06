Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme nella stessa palestra. Gli attentissimi fan degli Oriele hanno beccato la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip allenarsi nello stesso posto.

Stanze differenti ma stessa palestra con tanto di asciugamani con scritto “Verona” e stessa persona (il ragazzo in bianco e arancione) che compare sia nelle storie di lui che in quelle di lei.

non ci sono prove che sono insieme. le prove: #oriele pic.twitter.com/gBoth6oanX

A loro di far finta non sia successo nulla… INTERESSA ECCOME

IO LI AMO PER QUESTO 🌚#oriele pic.twitter.com/NgJp27esiP

— Sara 🌚 (@youarelooserj) June 5, 2023