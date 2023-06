Hater attacca Oriana dopo la rottura con Daniele: “Ecco cosa faceva”

Oriana Marzoli ha partecipato ad un evento al Twiga Beach Club insieme agli ex colleghi del Grande Fratello Vip, tra cui le sue amiche Giaele De Donà e Micol Incorvaia.

Dopo la rottura con Daniele Dal Moro, in tanti hanno incominciato a spettegolare sulle reazioni differenti dei due ex fidanzati. Mentre lui è ombroso e cupo, lei appare più serena.

Per questo motivo, Deianira ha condiviso un messaggio di una persona che sostiene di essere stata presente all’evento:

Ciao Deianira, avendo la casa a Forte dei Marmi, a due passi dalla via dove oggi si è tenuto l’evento di Miabag, mi sono recata lì a vedere per pura curiositá e posso dirti con certezza che Oriana non era per niente triste e affranta come dicono le sue fans, era la stessa di sempre (quella cioè che siamo abituati a vedere in tv e sui social).

Non aveva né occhi né viso gonfi, te lo posso assicurare dato che l’ho guardata bene, rideva e scherzava con tutti (si fa per dire, dato che al “grande evento” ci saranno una trentina di persone al massimo).

Peraltro una mia amica che adesso é al Twiga, a un tavolo poco lontano dal suo, mi ha scritto adesso dicendo che sta ridendo e scherzando e ballando allegramente… perciò che le sue fans invasate non si inventino tante balle per spingerla a tornare col suo ex, dato che la realtà dei fatti è ben diversa. Da osservatrice imparziale ed “oggettiva”mi pareva giusto fartelo sapere!