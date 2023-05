Oriana Marzoli, dopo la rottura ufficiale con Daniele Dal Moro, è stata criticata dai fan per l’utilizzo dei social (specie su Twitter) condividendo le fan in lacrime per la storia d’amore naufragata.

Oriana criticata dai fan dopo la rottura con Daniele: ecco perché

Oriana Marzoli ha ricondiviso su Twitter la foto di una ragazza in lacrime che scrive di essere così da ieri per via della rottura tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip:

Sono in lacrime per loro due, mi sono affezionata tanto alla coppia e sentire che si sono lasciati è un dolore per me.

Queste le parole scritte dalla fan che Oriana ha condiviso aggiungendo:

Non piangere cucciola, che mi fate piangere di più a me…

Io così:

Non piangere cucciola, che mi fate piangere di più a me…🙏🏻❤️‍🩹 https://t.co/eJwJhlKJ9D — Oriana Marzoli (@OrianaGMarzoli) May 29, 2023

più mi appare la quot della ragazza in lacrime più non riesco a smettere di pensare a quanto tutto questo sia assolutamente inaccettabile e preoccupante da ambo le parti, oriana forse è ancora alienata e sballottolata nel vortice post gf e non esiste più il senso della realtà- — giada || (@basitasempre) May 29, 2023