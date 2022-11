Tra i nuovi ingressi del GF Vip c’è anche Oriana Marzoli, pronta ad essere una nuova concorrente. Nata a Caracas, in Venezuela, il 13 marzo del 1992 è considerata almeno in Spagna una vera e propria regina dei reality. Adesso alla lista si aggiunge anche il Grande Fratello Vip nostrano al quale è legata per via di un ex fidanzato e di una amica, entrambi ex Vipponi.

Oriana Marzoli, chi è la nuova concorrente del GF Vip 7

Oriana Marzoli è una influencer di origini venezuelane molto nota (almeno all’estero) e conta ad oggi oltre 2 milioni di follower solo su Instagram. Sono numerosi i reality ai quali ha preso parte in terra iberica: “Mujeres Hombres y viceversa” (“Uomini e Donne”), “Supervivientes” (ovvero il corrispettivo spagnolo de “L’ Isola dei Famosi”) e “Gran Hermano Vip” (“Grande Fratello”).

Il suo debutto televisivo in qualità di corteggiatrice nella versione spagnola del noto dating show è avvenuta nel 2012. All’epoca non fu scelta ma divenne tronista e successivamente ottenne un posto come opinionista.

Nel 2014 diventa concorrente di “Supervivientes”, ma la sua avventura si conclude con un abbandono. Nel 2017, torna nello stesso programma in veste di “fantasma del passato” e qui conosce Ivan Gonzalez, vecchia conoscenza di “Uomini e Donne” ed ex Vippone. L’anno successivo partecipa al “Gran Hermano Vip” (il nostro “GF Vip”), ma anche in questo caso lascia il programma dopo appena due giorni.

L’ultimo reality al quale Oriana Marzoli ha partecipato è stata “La Casa Fuerte”: 7 coppie vip convivono all’interno di una villa e giocano in coppia. Qui, incontra nuovamente Ivan Gonzalez, suo ex fidanzato. Attualmente, l’influencer venezuelana entra al GF Vip come single.

Amica dell’ex vippona Elisa De Panicis, ha un carattere piuttosto effervescente e come ricorda DavideMaggio.it non avrebbe un buon rapporto con Valeria Marini, con la quale ha litigato durante Supervivientes.