Sarah Altobello al Grande Fratello Vip. Showgirl, attrice e sosia di Melania Trump, l’abbiamo conosciuta ed apprezzata durante l’Isola dei Famosi dove è sbarcata come naufraga.

Chi è Sarah Altobello? Il fidanzato manager: età, vita privata e inizio

Sarah Altobello è pronta a sconvolgere la Casa del Grande Fratello Vip per merito della sua personalità e la sua ironia. Nata nel 1988 a Modugno in provincia di Bari, comincia da giovanissima a lavorare e a fare “incursioni” come valletta in televisioni locali del suo paese, partecipando ad eventi inerenti il mondo della musica e spettacolo. Ha studiato scuola di recitazione, sa cantare e ballare.

La sua notorietà aumenta dopo aver interpretato il ruolo di una femme fatale nella serie The Lady diretta da Lory Del Santo.

Nel 2014 posa come modella per il suo primo calendario. Nel 2019, entra nel cast de L’Isola dei Famosi dove arriva in finale e si classifica in quarta posizione.

Oltre a essere un’attrice e una influencer, la Altobello partecipa come opinionista in diversi programmi tv come “Mattino Cinque”, “Pomeriggio 5″ e “Ciao Darwin”. È fidanzata da diversi anni con il manager Tony Toscano (che segue anche Marco Bellavia).