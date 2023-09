Oriana Marzoli al Grande Hermano Vip continua a parlare di Daniele Dal Moro e il suo amore per lui (ed anche per Verona ed i suoi genitori). La vippona ha confidato anche di aver creduto di essere incinta raccontando che, se uscirà in “buona” dal programma, probabilmente il bel veneto sarebbe pronto a sposarla.

Stavo raccontando a Jessica… a me non mi era mai successo di avere il dubbio di essere incinta. La verità è che non avevo un ritardo ma era tutto molto strano… era vero che non avevo il ciclo e mi veniva da vomitare. Mia mamma mi ha detto: ‘Ma non sarai incinta?’. Questa cosa mi ha confuso!

Ho fatto il test e dopo ho fatto le analisi per ogni evenienza. Daniele non era spaventato… Lui ha preso male l’ingresso qui e mi ha detto che se usciamo in buona, dopo il Grande Hermano Vip o ci lasciamo o ci sposiamo! Mi ha detto: ‘Ti sposo!’.

Questo, per esempio, non me l’aveva detto prima. Già mi ha detto di andare a vivere con lui lì in Italia. Io ci andrei correndo! Mi piace un sacco Verona, mi sento troppo comoda.

Amo i suoi genitori. Una sola volta nella vita ho avuto una relazione così carina con i suoceri ed è stato quando avevo 17 anni, i miei primi fidanzati.