Oriana Marzoli è appena entrata al Grande Hermano Vip e, almeno in queste ore, pare che la sua storia d’amore con Daniele Dal Moro proceda serenamente nonostante la distanza. La venezuelana, proprio nella Casa, ha parlato del fidanzato ed anche di Antonino Spinalbese, ex fiamma incontrato proprio nel loft di Cinecittà.

La Marzoli, così come riportano i colleghi di Biccy.it, parlando con una concorrente ha svelato qualche dettaglio su Antonino Spinalbese, cercando di spiegare per quale motivo inizialmente si era avvicinata all’ex di Belen piuttosto che a Daniele:

Non è stato facile. Per un mese Daniele non mi ha parlato perché all’inizio mi piacevano due ragazzi, lui e un altro. E’ stato un mese intero senza rivolgermi la parola. Pensavo fossero belli tutti e due ed ho fatto amicizia con quello che era più veloce. Però no, non era per me e io non ero per lui, non è andata. Daniele è più grande dell’altro ragazzo! Lui ha 33 anni e l’altro solo 28.