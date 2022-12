Antonella Fiordelisi, nonostante tutto, ha avuto il potere di farmi piacere prima Giaele De Donà e poi Oriana Marzoli. Proprio le due concorrenti del Grande Fratello Vip, hanno stretto una recente alleanza che il pubblico sta apprezzando.

Stanotte, dopo la diretta e l’ingresso di Ginevra Lamborghini, Oriana Marzoli ha preso tutto con ironia, cercando di sdrammatizzare in più di una occasione.

Giaele, vedendola in difficoltà, le ha voluto dare alcuni consigli:

Amore pensa che quando sei arrivata tu in Casa ed hai dormito con Antonino ho passato due notti a prendere lo Xanax, ero incazzata nera… avevo un nervoso che non riuscivo a dormire.

Si vede troppo che ti dà fastidio e non mi va bene. Antonino ha visto che sei nervosa… in questi giorni sorridi, felice e contenta. Ginevra non è qui per darti fastidio.