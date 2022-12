Nuovo litigio e nuova conferma della tossicità di questa relazione. Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo la diretta, Antonella Fiordelisi ha regalato al pubblico un siparietto da “brividi” svelando ad Edoardo Donnamaria di essersi arrabbiata per l’abbraccio con Oriana Marzoli.

Antonella litiga con Edoardo e fa le smorfie alle sue spalle

“Lei vuole per forza trovare il fidanzato qua e avvicinarsi l’uomo. Per me è un atteggiamento che non mi piace in una donna, perché fa la gatta morta con tutti gli uomini qui dentro, ho visto che lo sta facendo anche con te, ok? E te gli dai confidenza…”, ha esordito Antonella Fiordelisi.

Questa prima parte fa già ridere perché è stata proprio lei, durante le prime battute della loro storia, ad avvicinarsi ad Antonino solamente per stuzzicare la gelosia del suo fidanzato.

La Fiordelisi ha anche aggiunto di non avere bisogno di un uomo al suo fianco:

Sono abbastanza autosufficiente nella vita quindi non ho bisogno di nessuno di base, quindi non ho mai cercato per forza un uomo oppure cercato un fidanzato. In una coppia uno parla, cosa facevi con la tua ex? Io non volevo litigare con te. Sei infantile… tutta la giornata mi sono stata zitta. Non parlare sopra è maleducazione, te l’hanno insegnato? Visto che io ti porto rispetto e credo anche troppo, oggi ho visto cose strane ma mi sono stata zitta perché non volevo litigare. Oggi ho visto cose esagerate e non sono più riuscita a stare zitta.

Edoardo si è limitato a dire: “Se tu sei questa a me non piace!”.

Raggiunta la camera, lui in evidente stato di “down” si è dovuto sorbire lei che lo prendeva in giro alle spalle sminuendo, con delle linguacce, il suo momento di crisi.

I fan di Antonella Fiordelisi, invece di scriverci in privato offese, minacce e insulti tutti i santi giorni, dovrebbero pensare ad analizzare azioni e frasi di chi stanno seguendo h24.