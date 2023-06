Oriana e Daniele, ecco i nuovi retroscena sulla loro rottura: “Lui faceva cose brutte perché non sapeva come lasciarmi”

Oriana Marzoli ha raccontato altri retroscena sulla sua rottura con Daniele Dal Moro, dopo essersi conosciuti e piaciuti nella Casa del Grande Fratello Vip 7.

Oriana e Daniele, ecco i nuovi retroscena sulla loro rottura

Secondo Oriana, infatti, il suo ex fidanzato l’avrebbe voluta diversa: “Ma se tu vuoi sempre trovare ragazze come quelle che hai avuto in vita tua, che erano mute e non dicevano niente… Allora tienitele così”.

Durante un litigio Oriana ha raccontato che Daniele si è anche chiuso in bagno:

Apre la porta, entro perché stava male. Mi dice di andare a dormire e che lui si sarebbe tranquillizzato. Mi sono svegliata alle 6.40 e stava facendo la borsa per andare via. Diceva di voler stare da solo e in quel momento non ho capito niente e ricominciamo a litigare? Spiace pensare che lui stava facendo cose bruttine perché non sapeva come lasciarmi. Questo è il pensiero che ho. Con lui ora è impossibile parlare perché urla.

Oriana dopo essere tornata in Italia da Madrid, ha ricevuto gli screen delle fan in merito al “segui” di Daniele ad una ragazza:

Daniele mi ha detto che la conosceva da 15 anni. Quindi perché non seguirla prima? È strano no? Non dico cosa mi ha risposto perché non voglio dire cose brutte nei suoi confronti. Allora poi ha tolto il segui. Sono tornata a Verona e ne abbiamo parlato. Lui si è aperto e mi ha raccontato tanti aspetti della sua vita. Nella Casa non avevamo mai avuto conversazioni di quel tipo. Riesco quindi a comprenderlo. Capisco quindi che non possiamo stare insieme e che ha sofferto tanto, povero ragazzo. Lasciamo questo rapporto così e finisce piangendo ovviamente.

Anche Daniele Dal Moro ha parlato (sempre in una room su Twitter) della sua storia con Oriana:

Noi quando stiamo bene, stiamo bene e non c’è niente da dire, stiamo bene sotto tutti i punti di vista. Le voglio talmente bene che non ce l’ho nemmeno con lei. Fino a 1 settimana fa avevo un cesto di roba, adesso non c’è più nulla… Neanche le foto sul profilo di Oriana.