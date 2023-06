Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati da un paio di giorni. Invece di confrontarsi faccia a faccia, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip preferiscono aprire room su Twitter per svelare direttamente ai fan, dettagli e retroscena.

Proprio in queste ore, Oriana Marzoli ha partecipato ad una room inquietante dove una signora ha parlato di un mago e di una macumba fatta da questa persona per distruggere gli Oriele:

Qualche sera fa, probabilmente tra giovedì e venerdì, una room fatta da alcune di loro, è stata fatta con un sedicente mago. Io non ci sono manco entrata perché queste cose mi spaventano. Hanno fatto una room per fare una macumba contro di te e Daniele, contro la coppia.

Amore mio, dopo 48 ore è successo il devasto. Io te lo sto dicendo per farti capire un poco i personaggi. Io non mi sognerei mai di fare una room facendo una macumba per una persona. A me spaventa solo l’idea e sinceramente siamo state un poco in ansia…