Oriana e Daniele a Temptation Island? La Marzoli commenta

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo la rottura hanno ritrovato la giusta armonia per ricominciare. Intervistati da Chi Magazine, hanno parlato del loro ritrovato amore svelando se parteciperanno, o meno, a Temptation Island.

Abbiamo cercato un punto di incontro. – ha svelato Oriana – Mi ha fatto capire di cosa ha bisogno perché è stressato di altre cose e non vuole passare il tempo a discutere. Se Daniele mi vuole bene deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho sempre fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me.

Che non vuol dire stare con me, ma rendermi felice nelle piccole cose. Avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Le persone si capiscono quando parlano, con calma, senza estremizzare. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l’uno dell’altra.