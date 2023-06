Pace fatta tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Dopo essersi innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, la coppia si era lasciata bruscamente e poi si è ritrovata così come racconta tra le pagine di Chi Magazine.

Oriana e Daniele, cosa hanno fatto dopo essersi visti: confessione piccante

Di ritorno dalla Spagna, Oriana ha svelato di essersi recata a Verona per un incontro chiarificatore con Daniele:

Abbiamo cercato un punto di incontro. Mi ha fatto capire di cosa ha bisogno perché è stressato da altre cose e non vuole passare il tempo a discutere. Se mi vuole bene deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho sempre fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me. Che non vuol dire stare con me, ma rendermi felice nelle piccole cose. Avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Le persone si capiscono quando parlano, con calma, senza estremizzare. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l’uno dell’altra.

Daniele Dal Moro, ha aggiunto:

Mi dispiace se ha un passato che l’ha segnata, o se ha incontrato ragazzi che si sono comportati male, ma non posso pagare io per causa loro.

Oriana Marzoli ha anche spiegato il fattaccio del “like” e del “segui” che le hanno segnalato i fan invadenti:

Alcuni fan mi avevano segnalato che aveva iniziato a seguire altre ragazze su Instagram e a mettere like alle loro foto. Questo mi dava fastidio perché, di solito, è uno che non segue nessuna. Non capivo il senso di seguire una sconosciuta. Sono gelosa, ma non sono pazza. E nemmeno scema. Non perché fossero ragazze più belle di me, ma perché ho vissuto un rapporto traumatico con il mio ex che mi ha tradita ripetutamente con chiunque e mi ha fatto diventare insicura. Voglio un uomo che mi dia la giusta importanza. Poi, quando ci siamo chiariti, Daniele mi ha fatto vedere che non c’era nessun messaggio compromettente, e che a volte l’ha fatto solo per darmi fastidio.

E per quanto riguarda la festa di Signorini con l’incursione a casa di Antonino, Oriana svela:

Mi ha dato fastidio che lui l’abbia raccontata in questo modo, perché è facile fraintendere. Sono andata a casa di Antonino per accompagnare altre persone che erano alla festa con me: Giaele, Clizia, Micol, Alberto. Ho passato la serata sul divano a giocare alla Playstation con il suo miglior amico, Alessandro. Mi sono comportata talmente bene che, il giorno dopo, Antonino ha scritto a Daniele per dirgli che non doveva preoccuparsi. Quando sono fidanzata mi comporto da “dieci”, sono impeccabile.

In ultimo, i due vipponi hanno svelato cosa è accaduto dopo essersi visti:

Il sesso non manca, anzi, è intenso. Diciamo che non è mai stato quello il nostro problema.