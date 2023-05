Volano (ancora stracci) tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli dopo l’ufficializzazione della rottura (pare per colpa di hater, fan troppo invadenti e altre situazioni di questo tipo).

Daniele Dal Moro, a quanto pare, avrebbe fatto leggere a Deianira Marzano le loro conversazioni private, compreso l’ultimo messaggio al quale, secondo i fatti, Oriana Marzoli non avrebbe mai risposto.

E mentre alcuni stanno cercando di “ripulire” l’immagine di Daniele e altri accusano Oriana di essere una “carnefice”, entrambi preferiscono spiattellare i loro fatti in pubblico piuttosto che discuterne privatamente.

Ad intervenire per primo è stato Dal Moro che ha accusato la sua ex di pensare solo ai follower (Sì Daniele, si scrive senza “acca”):

Pensa quante bugie leggo tutti i giorni e quante cose non dico…La verità è solo e soltanto che non te n’è mai fregato nulla. E come ho detto molte volte…IO LO SAPEVO! Continua pure a pensare solo ed esclusivamente ai tuoi followers perché l’unica cosa che ti importa nella vita sono i social network.

Comunque sia, basta, lasciamo perdere tutto. Mi dispiace solo perché non starò bene per una persona che mi ha solo preso in giro. Troverò un modo per farmela passare.

Meno male che eri innamorata Reina! Probabilmente solo su Mtmad. Ora per favore lasciatemi stare perché non sto bene e non ho bisogno di mettermi a piangere per dimostrarlo. Grazie di tutto a tutti. Cancellerò subito questa storia perché non ho Twitter e la metto qui perché qualcuno in pochi secondi la ricondivida.

Non prendetevela con Oriana…Non è lei che parla, sono le Orianistas.

Comunque raga basta davvero, non è andata, non muore nessuno. Abbiamo necessità diverse, pretese diverse, obiettivi diversi.

In cuor mio voglio sforzarmi di continuare a credere che il sentimento sia sempre stato vero da entrambe le parti. Perché molte volte ho visto Oriana essere gelosa e stare male per me e mi rifiuto di pensare che possa essere stato tutto finto. Semplicemente, forse non ci siamo capiti e non siamo fatti per stare insieme. Va bene così.