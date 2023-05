Oriana Marzoli avrebbe bloccato Daniele Dal Moro in tutti i social senza dargli più alcuna possibilità di spiegarsi dopo la rottura. Questo è ciò che traspare dal post condiviso da Deianira.

La Marzano, svela di avere sentito Daniele e racconta alcuni retroscena, tra cui l’ultimo messaggio che avrebbe mandato ad Oriana (senza ricevere risposta):

“Ho parlato a lungo con Daniele e ho visto tutti i messaggi che sono intercorsi tra lui e Oriana. Daniele in questa relazione ha dato davvero tanto accompagnandola ovunque senza lasciarla sola”, esordisce la gossippara.

Ed io aggiungo: accompagnarla ovunque senza mai lasciarla sola è dare tanto oppure – sono le basi – di una relazione? Chiedo…

Poi si legge ancora:

Per una delle ennesime discussioni stupide lei lo ha bloccato ovunque, lui pensava fosse recuperabile ma lei da un non nulla non ha mai più risposto a nessun messaggio, facendolo anche bloccare dalle amiche, come se fosse un reietto come vi sentireste voi dopo che trattare una donna come una regina e a lei non basta mai e vi sminuisce sempre in privato?