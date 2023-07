“Oriana e Daniele? Non sono mai stati insieme”, le insinuazioni di una ex concorrente del Grande Fratello Vip

Elenoire Ferruzzi la spara grossa e commenta la storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip è finita parecchio male a pochi mesi di distanza dal termine del reality show.

“Oriana e Daniele? Mai stati insieme”, le insinuazioni di Elenoire Ferruzzi

Secondo Elenoire, intervistata da TAG24, i due ex vipponi non avrebbero mai avuto una relazione: “Non sono mai stati assieme. Sono tutte fandonie. E’ una coppia che si è formata per andare avanti, per guadagnare, andare in vacanza in Sardegna, lanciare costumi”.

La Ferruzzi ha aggiunto:

Sicuramente tra loro c’è stato qualcosa però nulla di serio. Lei è una persona maleducata e arrivista. Daniele può avere tanti difetti ma non è maleducato. Lui ha agito in buona fede, lei no. Alla festa di Alfonso Signorini si è comportata in un modo che mi ha lasciato esterrefatta.

E per quanto riguarda il cambio di rotta di Pier Silvio Berlusconi in merito alla prossima edizione del GF Vip, proprio Elenoire ha commentato:

Il Grande Fratello Vip è un reality e non si può pensare di fare un programma per educandi. A quel punto allora è meglio non farlo. Il problema della scorsa edizione è che è stato mal gestito. Hanno pagato persone che non c’entravano nulla come noi che eravamo in studio e non le persone che si erano comportate in modo grave. Alcuni sono stati protetti fino alla fine, sempre e comunque.