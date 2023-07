Daniele Dal Moro continua ad essere il protagonista assoluto del post Grande Fratello Vip. Tuttavia, mi viene da fare una riflessione: sarà un bene oppure no? Oriana Marzoli, proprio in queste ore è intervenuta sulla loro rottura.

Daniele “perde la testa” dopo le precisazioni di Oriana: pagliacciata senza fine

L’ex concorrente del GF Vip ha fatto delle precisazioni sul rapporto che la legava a Daniele Dal Moro, svelando di essere stata lasciata da lui (ed anche accompagnata in stazione per andare via):

Lasciare in diretta? Mi ha lasciata lui, mi ha portata lui in stazione e viene a saperlo durante una diretta? No vabbé…mi piacevano i soldi? Scusa ma quali? Ricordo che sono stata sempre io ad andare a Verona a sistemare, in persona, non con messaggini che faccio vedere pubblicamente.

Daniele Dal Moro, con la solita serenità (!) che lo contraddistingue, ha risposto alla sua ex e poi ha disattivato il suo account di Twitter:

Bastava rispondere a quel c*zzo di messaggio come ho sempre fatto io ai tuoi se ti interessava. Ma no tu sei la Reina e come tale sei molto brava a voltare pagina. Lo farò anch’io stanne certa! Nessuno ha mai parlato di soldi. Ma è bello vedere che dici “soldi, ma quali” ad una persona che ha sempre pagato tutto e dico tutte le volte che siamo stati al ristorante (compreso Madrid) e tutti gli alberghi nei quali sei stata in questi mesi a parte Milano che era ADV. A chiarire sei venuta una sola volta, quella famosa che conoscono tutti. Al mio compleanno sei venuta solo ed esclusivamente per riprenderti la tua roba (dopo che mi avevi lasciato in Sardegna senza valigie e dopo che avevi fatto una scenata quando io non avevo fatto nulla in quel locale). E sei rimasta solo ed esclusivamente perché ti ho implorato io di restare per parlare, dopo che nemmeno il giorno del mio compleanno mi hai scritto un messaggio. E dopo che sei riuscita a litigare con mia sorella e la mia migliore amica che ti hanno sempre adorato! C’è molto più amore nel “messaggino” che ti ho mandato io che in tutto quello che hai fatto tu! Ora trovati qualcuno che ti paghi anche l’aria che respiri visto che quello che ho fatto io “scusa ma quali“. Ricordati cosa ho fatto io al tuo compleanno e cosa hai fatto tu al mio! Dillo alla tua amica che mi ha praticamente dato pubblicamente del pezzente! Perché se rispondi “soldi ma quali” questo lasci intendere. E non venire a dirmi di no visto che mi stanno dando del pezzente da un’ora! E sinceramente anche no. Ma vaffanc*lo mi incolpano di qualsiasi cosa da mesi e tu rispondi dicendo “soldi ma quali“, cosa pensi che capisca la gente???!? Ma mi pensi scemo?!

Perfetto, adesso hanno tirato in ballo anche i soldi, le cene ed i regali: la possiamo smettere con questa orrenda pagliacciata?