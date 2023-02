Ancora uno scontro nella Casa del GF Vip, questa volta per i turni delle pulizie. Protagoniste, due Vippone dal carattere e dalle personalità molto forti. Da una parte la venezuelana Oriana Marzoli, dall’altra la salernitana Antonella Fiordelisi. Nelle ultime ore i nervi sono stati così tesi da farli saltare definitivamente alla Fiordelisi.

Oriana e Antonella, nuovo scontro per i turni delle pulizie

A far scatenare il nuovo scontro, sono stati i turni delle pulizie in Casa: Oriana, all’insaputa di tutti, avrebbe cambiato i turni facendo arrabbiare non poco Antonella che, dopo essersene accorta mentre conversava con Martina, ha letteralmente perso le staffe contestando l’atteggiamento della coinquilina:

Ma vah vah, sta maleducata! Questa è maleducazione. Io avevo chiesto da giorni di cambiare e hanno detto “Deve rimanere tutto così”. Ora mi metto con Martina, cambiamo tutti i turni dai. Mi hanno cancellato il nome, la maleducazione. Io non l’avrei mai fatto.

Ma come ha replicato la venezuelana? Oriana ha spiegato di averlo fatto solo con l’intento di accontentare Luca che avrebbe voluto lavare i piatti con la sua ex fidanzata Ivana. Quindi, ha aggiunto, lo avrebbe fatto “senza malizia”.

A placare l’ennesimo battibecco ci ha pensato Edoardo che insieme alla stessa Oriana hanno rimesso mano ai turni rimettendo Antonella con Ivana ed Andrea.

Ormai, come possiamo vedere, basta veramente poco per far scatenare l’ennesima tensione nella spiatissima Casa.