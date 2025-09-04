Olly risponde a chi lo ha criticato per il tavolo sporco (VIDEO)

A distanza di circa un mese dalla polemica che lo aveva travolto, Olly, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, ha deciso finalmente di replicare alle accuse che gli erano state rivolte. Il cantante era finito nel mirino del web dopo che alcune immagini, diventate virali, lo ritraevano insieme ad alcuni amici dopo una cena in un ristorante, lasciando il tavolo in condizioni a dir poco disastrose.

La tavola, infatti, appariva completamente in disordine: tovaglie macchiate di vino, mozziconi di sigaretta ovunque, tazzine rovesciate, confezioni di sigarette appallottolate e avanzi di cibo sparsi senza alcun riguardo. Un comportamento che ha indignato molti utenti, i quali hanno accusato il cantante di essere irrispettoso verso il personale del locale.

Chi si è sentito triggerato da cotanta presunta maleducazione, in realtà, non sa che il gesto è stato un gesto simbolico per replicare la cover del suo ultimo progetto, qui per vedere l’originale di cui stiamo parlando.

a queste persone non farei mai più mettere piede in nessun locale d’Italia https://t.co/v5kgfnQnm8 pic.twitter.com/Vqs3egYnBs — antonio (@cuordipietra) August 8, 2025

Olly risponde in concerto, il cambio della strofa: il video

Fino a pochi giorni fa, Olly aveva scelto di non commentare pubblicamente l’episodio. Ma il 2 settembre, nel corso di un’esibizione dal vivo, ha deciso di rispondere a modo suo. Durante il live ha modificato ironicamente il testo della sua canzone Depresso Fortunato, sostituendo il verso iniziale originale:

“Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po’ ubriaco come chi si è divertito”

con:

“Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, il paese era incavolato perché ho versato un po’ di vino”.

La battuta ha subito scatenato le risate e gli applausi del pubblico, segno che almeno tra i suoi fan la vicenda sembra essere stata ormai archiviata con leggerezza.