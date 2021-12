I nuovi ingressi al Grande Fratello Vip non sono ancora terminati e proprio oggi il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato un nuovo concorrente che tuttavia non entrerà ancora questa sera ma sarà collegato con lo studio del reality.

Il nuovo concorrente che farà presto il suo ingresso nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip è Kabir Bedi, il popolare attore reso celebre dal suo ruolo di Sandokan.

Il suo nome era stato “spoilerato” qualche settimana fa durante il Tg5 dalla giornalista Cesara Buonamici in collegamento proprio con il conduttore che non aveva smentito.

Nelle sue anticipazioni in vista della puntata di stasera, Signorini ha commentato:

Amiche state pronte perché sta per entrare nella Casa del Grande Fratello un concorrente indimenticabile: lui, Kabir Bedi, la tigre della Malesia, Sandokan. E questa sera, dato che lui è già in quarantena per poter entrare prossimamente al Grande Fratello ci collegheremo in diretta con lui.