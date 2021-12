Un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip è pronto a varcare presto la Porta Rossa del reality condotto da Alfonso Signorini. Questa volta lo spoiler non arriva dal web bensì direttamente dal Tg5 ed in particolare dalla giornalista Cesara Buonamici.

Concorrente Grande Fratello Vip: lo spoiler di Cesara Buonamici

Pochi minuti prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, come da tradizione Cesara Buonamici si è collegata con Alfonso Signorini sul finale del Tg5 per lanciare l’appuntamento con il reality.

In tono scherzoso, la celebre giornalista ha così domandato al conduttore se fosse vera l’indiscrezione che vedeva l’indimenticato Sandokan, l’attore Kabir Bedi, pronto ad entrare nella Casa come concorrente:

Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. E‘ vero che arriva Kabir Bedi?

Alfonso ha mostrato una certa sorpresa, replicando a sua volta:

No, va beh… ma tu queste robe come fai a saperle? Ma tu in questo momento mi stai bruciando tutto, eh. Va beh sei una grande giornalista, che tutti conosciamo…

Alfonso Signorini, dunque, ha rinunciato alla quota giovani per far entrare nella Casa il popolare Sandokan. Siamo tutti pronti a scoprire quale elettrizzante dinamica porterà nella Casa del GF Vip.