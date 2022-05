Nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi. Proprio come abbiamo evidenziato noi alcune ore fa, in Honduras faranno il loro ingresso tre “boni” per ringalluzzire l’atmosfera ed anche una donna.

Nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi: ecco chi entra e quando

Ilary Blasi ha confermato queste news ufficiose parlando dell’ingresso di quattro nuovi concorrenti il prossimo lunedì 16 maggio, confermando l’indiscrezione partita dai social e diffusa da noi (che non ci offendiamo per le mancate citazioni).

Uno dei quattro nuovi naufraghi è Luca Daffrè (dopo Uomini e Donne e Temptation Island con questo nuovo programma arriverà la sua occasione?). Spazio anche per Marco Maccarini (adoro!) e tal Gennaro Auletto (da Instagram sembra si tratti di un modello, ecco il suo profilo).

Per quanto riguarda la donna, invece, sbarcherà in Honduras quel peperino di Pamela Petrarolo.

