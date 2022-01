Nuovi concorrenti al GF Vip: salta un ingresso? Ecco che sta succedendo

Nel corso del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip in onda questa sera, dovrebbero entrare nuovi concorrenti. A quanto pare, per uno di questi l’ingresso è in “forse” per delle motivazioni sconosciute, scopriamo le ultime news.

Nuovi concorrenti al GF Vip: salta un ingresso? Ecco cosa succede

E’ la pagina Instagram GFVip6.News a lanciare l’indiscrezione su Edoardo Donnamaria, aiutante di Barbara Palombelli a Forum, il programma di Canale 5 che appassiona il pubblico con le sue strampalate cause:

Pare sia saltata la partecipazione di Edoardo Donnamaria al GF Vip! Vi daremo conferma domani.

Stasera dovrebbero entrare Gianluca Costantino, Antonio Medugno (già in quarantena così come ha confidato Clarissa Selassiè) e proprio Edoardo Donnamaria.

E se Medugno ha fatto un countdown e Gianluca ha chiuso il suo profilo rendendolo privato, Edoardo Donnamaria teoricamente non è nemmeno in quarantena visto le storie postate su Instagram dove si sente una voce femminile in sottofondo mentre parla di alcune canzoni che sta per pubblicare su Spotify: il suo ingresso è realmente saltato?

