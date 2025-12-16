Nuova intervista saltata a Belve: il retroscena

Non tutte le interviste previste per l’edizione 2025 di Belve sarebbero arrivate alla messa in onda. Secondo quanto raccontato da Gabriele Parpiglia, il numero di vip contattati e pronti a sedersi davanti a Francesca Fagnani sarebbe stato decisamente più alto rispetto a quelli effettivamente visti su Rai 2. Tra i casi emersi nelle ultime ore ce n’è uno che avrebbe generato parecchio malumore.

Dopo aver parlato della situazione di Simone Susinna, che secondo il giornalista avrebbe addirittura perso due opportunità lavorative per aver accettato l’intervista, Parpiglia ha svelato un altro retroscena nella sua newsletter. Questa volta la protagonista è Maria Teresa Ruta, anche lei inizialmente invitata a Belve e poi esclusa all’ultimo momento.

Il retroscena sull’intervista saltata

Stando a quanto riportato, la conduttrice sarebbe stata avvisata dell’annullamento dell’intervista a pochissime ore dalla registrazione, senza ricevere spiegazioni chiare. «Abbiamo il nome di un’altra Belva di Francesca Fagnani invitata e fatta fuori due ore prima dell’intervista, senza alcuna spiegazione. Lei è Maria Teresa Ruta», ha scritto Parpiglia. Un episodio che avrebbe lasciato l’amaro in bocca alla diretta interessata, al punto da spingerla a commentare così l’accaduto: «Le interviste possono saltare, ma c’è modo e modo. Meglio che non dica altro».

Diversamente da Susinna, che l’intervista l’ha comunque registrata, Maria Teresa Ruta non si sarebbe mai seduta sul celebre sgabello del programma. I motivi della cancellazione restano ignoti, anche se l’ipotesi più accreditata è quella di una scelta editoriale legata alla necessità di dare spazio ad altri ospiti considerati più forti. Non si può escludere, tuttavia, che il suo nome possa tornare in gioco per una futura edizione, magari quella del 2026, anche se dopo quanto accaduto la situazione appare quantomeno delicata.