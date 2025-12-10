Cancellata l’intervista a Belve di un vip: “Ho perso due lavori!”

Belve, cancellata l’intervista già registrata con Simone Susinna

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che la conversazione tra Simone Susinna e Francesca Fagnani, già registrata per il programma Belve, non verrà trasmessa. L’indiscrezione ha subito attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, che stanno cercando di capire cosa sia accaduto.

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, l’attore, volto noto della saga cinematografica 365 Giorni, sarebbe arrivato a Roma per partecipare alle riprese dell’intervista. Nonostante ciò, la produzione avrebbe deciso di escludere la puntata, presumibilmente per ragioni legate alla gestione dei tempi del programma. Al momento non è stata fornita una versione ufficiale dei fatti.

Parpiglia ha inoltre raccolto la reazione di Simone Susinna, che non ha nascosto l’amarezza per quanto successo. L’attore ha dichiarato: “Sono inca**ato. Nemmeno la decenza di avvisare. Per Belve ho rinunciato a due lavori e scopro da voi che l’intervista è saltata”.

La produzione, per ora, non ha commentato e non è chiaro come si sia arrivati a questa scelta.

L’episodio simile con Anna Pettinelli

Un episodio simile aveva coinvolto, tempo fa, anche Anna Pettinelli. In quell’occasione Francesca Fagnani aveva spiegato così l’accaduto: “L’intervista ad Anna Pettinelli? Non è successo nulla di che. Io avevo fatto quattro interviste il martedì precedente ed ero andata lunghissima, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata che è quella di Nino Frassica. Avevo altre quattro interviste e avrei finito alle 2:00. Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e l’ho fatto con grande dispiacere. Era un’intervista molto garbata e carina com’è Anna. Mannaggia”.

La vicenda resta aperta e si attendono eventuali chiarimenti nelle prossime ore.