“Dopo Ilary Blasi, anche Noemi Bocchi pubblica su Instagram i video delle vacanze”, si legge online sul Corriere della Sera in riferimento a due possibili filmati condivisi dalla nuova fidanzata di Francesco Totti dopo la separazione da Ilary Blasi. Le clip in questione, però, non appartengono alla 34enne.

Noemi Bocchi pubblica i video delle sue vacanze?

Fanpage, infatti, ha ricostruito l’equivoco e scoperto di chi sono davvero le due clip che sono stati attribuite a Noemi Bocchi: “Si tratta di due video pubblicati in sequenza, apparsi anche su Instagram tra le story pubblicate dai numerosissimi account fake creati a nome della 34enne romana (che è riservatissima e il cui vero profilo IG, blindato, conta solo 3000 follower)”.

Il portale aggiunge:

Account che tuttavia non sono gestiti dalla diretta interessata e che sono nati solo allo scopo di approfittare del clamore mediatico che la figura di Noemi ha suo malgrado generato. I filmati in questione sembrano raccontare parte del modo in cui Noemi sta trascorrendo questi ultimi mesi di luglio: prima un giro in bici, poi uno in barca. Uno scorcio sulla vita privata della donna, quindi. Imperdibile per gli appassionati della vicenda di cronaca rosa più seguita dal momento, se non si trattasse di un fake.

A chi appartengono, dunque, i video attribuiti a Noemi Bocchi?