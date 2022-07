Non si spengono i riflettori su Francesco Totti e Ilary Blasi dopo l’annunciata ed ormai confermata rottura. Una separazione ricca di colpi di scena, indiscrezioni e possibili retroscena, tra cui l’ultimo relativo all’ex Capitano della Roma ed alla sua presunta nuova relazione. Lei sarebbe Noemi Bocchi, la famosa ragazza nelle foto sugli spalti, a distanza di qualche seduta da Francesco Totti. Ma cosa c’è di vero?

Francesco Totti e Noemi già vivono insieme?

Francesco Totti e Ilary Blasi in queste settimane hanno avuto reazioni decisamente diverse sulla loro separazione, esattamente come i rispettivi comunicati ufficiali della rottura. Da una parte il silenzio dell’ex Capitano, dall’altro la vacanza in Tanzania della conduttrice, insieme alla sorella Silvia ed ai tre figli avuti proprio durante il matrimonio con Totti.

Ilary, intanto, è tornata da poco e sta continuando le sue vacanze a Sabaudia, come emerso dalle sue Instagram Stories. E Francesco? Secondo PipoGossip Totti vivrebbe già con Noemi Bocchi. Ecco cosa si legge in merito sulla pagina Instagram:

Ilary Blasi, tornata dalla vacanza in Tanzania, si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo Francesco Totti. Ilary, sui social, si mostra più sexy che mai. Le sue foto diventano virali scatto dopo scatto come se fosse un calendario. Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta vivendo da single anche se la ferita è aperta e fa malissimo. Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo.

Sarà davvero così? Se così fosse si tratterebbe di una convivenza lampo sebbene Totti, secondo l’indiscrezione di Chi, avesse negato fino alla noia la storia extraconiugale.