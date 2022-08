Chi è davvero Noemi Bocchi? La 34enne ribattezzata la ‘Dama bionda’ dei Parioli, continua a mantenere il massimo riserbo sul suo conto, ma a svelarci qualcosa in più ci ha pensato l’ex concorrente del GF Vip, Tommaso Eletti. Lei sarebbe la presunta nuova fiamma di Francesco Totti, lui ex volto di Temptation Island e poi del GF Vip. Ma cosa hanno in comune i due?

Tommaso Eletti e le rivelazioni su Noemi Bocchi

In una lunga intervista al settimanale DiPiù Tv, ripresa anche dalle colleghe di IsaeChia.it, Tommaso Eletti ha speso parole positive nei confronti della donna attualmente al centro del gossip dell’estate.

Complice un’amica in comune, l’ex gieffino ha ammesso di essere uscito spesso con Noemi e di essersi dunque fatto un’idea ben precisa di lei, definendola una brava mamma dei suoi due figli. Un’immagine molto lontana da quella di ‘mangiauomini’ che sarebbe emersa erroneamente in seguito al suo coinvolgimento nel presunto gossip del momento. Eletti in merito ha commentato:

Non mi sembra proprio una ‘mangiauomini‘, per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti.

L’ex gieffino ha quindi confermato la relazione con l’ex marito di Ilary Blasi ed ha proseguito:

Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda. “Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli”, mi diceva. Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è che è una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so.

Ad ogni modo l’ha definita una donna “molto in gamba” ed ha svelato che spesso gli amici le avevano fatto notare la grande somiglianza a Ilary Blasi, un paragone che pare la lusingasse molto.