L’ex Capitano della Roma, Francesco Totti, e la sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi, non sono ancora usciti allo scoperto dopo l’annuncio della separazione del Pupone con Ilary Blasi. Secondo il gossip, la neo coppia starebbe aspettando il momento giusto per farlo, ma intanto procedono le loro vacanze estive. Ad appassionarsi del gossip del momento è anche il quotidiano Corriere della Sera, che nelle passate ore ha lanciato l’ennesima indiscrezione bomba aprendo ad una domanda: Noemi Bocchi è incinta di Totti?

Al momento Noemi Bocchi sarebbe molto vicina alla villa di Sabaudia dove Francesco Totti starebbe trascorrendo le sue vacanze estive, nella medesima dimora che fino a pochi giorni fa ospitava la ex moglie Ilary Blasi. Secondo le indiscrezioni, Noemi soggiornerebbe a pochi chilometri, esattamente al Circeo. Ma pare che abbia avuto modo di incontrare Francesco accompagnata da un misterioso yacht per un breve incontro al mare.

L’ultimo gossip bomba però è un altro:

Tutti (dentro e fuori dal Gra) parlano di lei: l’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrino una pancia che più piatta non si può.