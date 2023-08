Nina Moric shock: “Ho rischiato di morire, mi hanno tolto un seno e sono finita in ospedale in codice rosso”

Nina Moric, intervistata tra le pagine del settimanale Oggi, racconta la sua drammatica avventura: “Sono finita in codice rosso all’ospedale. Ho rischiato. La vera ferita è che in 20 giorni non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico”.

L’ex moglie di Fabrizio Corona, intervistata dal settimanale, parla, per la prima volta, del suo dramma: “Oggi ho la consapevolezza di valere. Ho perdonato i miei errori. Non direi rinata ma “rigenerata”. Da due anni ho smesso di farmi punturine, avevo il terrore di invecchiare”.

La Moric racconta di essere finita in codice rosso in ospedale rischiando la vita:

Mi hanno abbandonata tutti. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Mio figlio Carlos non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo. A maggio poi ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato ad espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso. Dopo un mese, il mio seno era viola, una “bomba” che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Mi hanno asportato il seno e la protesi. Ora sono un’amazzone: sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l’arco.