“Il dolore mi sta consumando”: Nina Moric preoccupa, attesa per l’esito dell’esame istologico

Paura per Nina Moric dopo le sue recenti parole che lascerebbero intendere un momento non semplice sul piano della salute fisica. L’ex moglie di Fabrizio Corona, infatti, nelle passate ore ha postato una Instagram Story con l’esito di un esame al quale si è sottoposta.

Nina Moric sta male: le sue parole sui social

Secondo quanto scritto dalla stessa modella croata, pare proprio che per lei non sia un momento semplice sul piano della salute. Nina Moric, infatti, si sarebbe sottoposta ad una gastroscopia, evidentemente per problemi legati allo stomaco.

A destare qualche preoccupazione sono state proprio le parole della Moric che, a suo dire, starebbe facendo i conti con un dolore piuttosto importante che starebbe compromettendo le sue quotidiane attività:

Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando.

Così ha scritto la Moric lasciando sullo sfondo il documento sanitario sul quale è possibile leggere che è in corso una valutazione istologica al fine di far luce sulla natura del problema intestinale che sta minando la serenità della donna.