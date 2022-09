Fabrizio Corona, dopo il precedente sfogo che scotta, nel corso della giornata è tornato sull’argomento legato alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex re dei paparazzi ha svelato il primo ipotetico retroscena.

Poi è arrivato qualcuno noto proprio ora alle cronache! Noi c’eravamo. This is My Game. Vi farò sapere…

Ilary Blasi ieri sui social postava le tagliatelle della nonna fatte in casa a Roma. Ma la sera era a Milano al compleanno della sua famosa agente che ha ripreso e postato sulle storie tutto e tutti. Lei no però: c’era anche Jack La Furia che l’ha salutata con un paio di corna.

Di tutta questa storia mi è rimasto impresso il rapper 43enne che saluta una signora in quel modo… che classe.

Il paradosso è che tutta l’Italia parla di questi due borgatari. In questo video, quel giorno, la queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. E’ caduta la sua maschera, finalmente.

Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare vendicandosi di me. Era appena uscito il libro di Totti che per volontà della famiglia di Ilary aveva voluto tirare fuori l’argomento Flavia Vento.

Mi accusava di aver inventato tutto, che era tutto finto, e che io ero una merd* perché lei si doveva sposare una settimana dopo… accidenti! Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose.. La gente mi ferma per strada.

Ma questa non è una fiaba d’amore, è semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni, l’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce, mi spiace per i figli.