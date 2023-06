Nikita Pelizon dopo la vittoria del Grande Fratello Vip 7 è proprio inarrestabile. In queste ore, tramite il box domande di Instagram, ha chiacchierato con gli estimatori offrendo news e interessanti retroscena.

Nikita pubblica una canzone e svela se ha litigato con Antonella

Dopo aver lanciato la sua collezione di giacche fatte a mano, Nikita Pelizon ha annunciato l’arrivo del suo primo singolo. “Attendo con ansia l’annuncio della data di uscita della tua canzone… spoilerino?”, le chiedono i fan.

Pronta la sua risposta: “Non ancora…”. Evidentemente Nikita sta ancora lavorando alla canzone e, finchè non la troverà perfetta per le sue corde, non potrà condividerla.

Tra le altre domande che le hanno posto i fan, qualcuno si domandava se avesse litigato con Antonella Fiordelisi, sua amica sia dentro che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip:

Io e Anto non abbiamo bisogno di vederci sempre per sapere che ci vogliamo bene.

Tutto il mix PERFETTO fra la sua Bellezza e la Dolcezza delle sue parole…sei HUNIKA @Uraganonikita!😍😍😍💙💙💙#nikiters pic.twitter.com/cPVhx8OAHf — domenico fors (@Domenico1oo777) June 2, 2023