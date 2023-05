Nikita Pelizon è volata in Honduras per sostenere la sua amica Helena Prestes. Approdata all’Isola dei Famosi, la vincitrice del Grande Fratello Vip ha avuto modo di conoscere gli altri naufraghi.

Rispondendo alle domande degli estimatori, proprio Nikita ha parlato di un naufrago in particolare che l’ha colpita più degli altri: Gian Maria Sainato.

“Ti siamo piaciuti io e Gian Maria? Davvero? E cosa hai visto di bello? Io non so cosa avete visto non so cosa hanno montato… Perché non è tipo… dall’altra parte? Quindi fammi capire, cosa si è visto di me e lui?”, ha affermato la Pelizon nel video che troverete in apertura e chiusura del nostro articolo.