Nikita Pelizon, ospite di Casa Chi dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, non è stata certamente clemente nel commentare gli ex concorrenti della Casa, a cominciare da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, coppia sia dentro che fuori le quattro mura di Cinecittà.

Oriana risponde a Nikita dopo l’intervista al veleno: cosa è successo

Nikita crede che Oriana abbia voluto Daniele solo per un discorso legato alla conquista e l’impossibilità di digerire un rifiuto: “Si era innescato in lei una cosa tipo: “Io ottengo sempre tutto ciò che voglio”. Quindi come una conquista. E infatti vedere questi continui rifiuti da parte di lui era una cosa che la mandava in bestia perché lei doveva assolutamente riuscire nell’obiettivo”.

Per tutta risposta Oriana ha replicato all’ultima intervista di Nikita:

Alcuni si godono ogni secondo con la gente a cui vogliono bene, altri… NO! Un beso cariño.

Personalmente ho trovato anch’io un po’ too much le affermazioni di Nikita anche nei confronti degli Incorvassi. Ed infatti, la Pelizon ha fatto intendere che Micol sia l’innamorata della coppia mentre Tavassi resterebbe un vero “mistero”.

Cosa ne pensate delle parole di Nikita?