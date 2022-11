Cristina Quaranta intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha sparato a zero sugli altri concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip, compresa Nikita Pelizon alla quale ha riservato parole pesantissime.

“Nikita è innamorata di Antonino”, Cristina Quaranta senza freni

Non ho vissuto al meglio questa esperienza perché con me c’erano traditori, lecchini e doppiogiochisti. La peggiore in assoluto? Nikita Pelizon. Ha un fidanzato, ma in realtà è innamorata di Antonino Spinalbese. È artefatta, costruita: mi spaventa una persona così. Lei è una stratega, ti colpisce sulle tue debolezze. Al pubblico questo non arriva, ma noi lo abbiamo capito. Antonino, che è una persona perbene, generosa e premurosa, dovrà stare lontano da lei.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip è convinta di essere stata eliminata proprio per colpa della Pelizon:

Per colpa di Nikita che mi ha fregato. È riuscita a colpire i miei punti deboli, come l’amore per mio fratello morto per un tumore al cervello. Il mio errore è stato cascarci. Però la aspetto sulla riva del fiume e sul fiume c’è anche la sua famiglia, che ha smentito il suo racconto strappalacrime che avete visto in televisione. Lei è la peggiore in assoluto. Io per una parola che non dovevo dire sono stata condannata dal televoto.

E per quanto riguarda Elenoire e il suo sputo al passaggio di Nikita, aggiunge:

Condanno lo sputo della Ferruzzi, ma la Pelizon l’ha fatta crollare appositamente. E dico: attenzione a Daniele Del Moro, che sta vivendo un forte disagio. Bisogna alzare le antenne. Per il resto ci saranno nuovi ingressi, immagino, e spero che portino buon umore.

In ultimo, la ex concorrente del GF Vip svela cosa direbbe a Nikita:

Di guardarmi dritta negli occhi senza abbassare lo sguardo, senza fare la gatta morta. Ma conoscendo la televisione, che spesso non premia il merito, so già che una come lei arriverà certamente in finale. Ahimè.

Che ne dite? Io leggo un po’ di intervista in questo “rosicamento”.