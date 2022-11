Matteo Diamante è l’ex fidanzato di Nikita Pelizon. Dopo l’ingresso della modella nella Casa del Grande Fratello Vip, l’ex Pupo ha lanciato delle frecciatine, salvo poi difenderla a spada tratta quando il branco la attaccava.

Ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto a George Ciupilan se avesse dell’interesse nei confronti di Nikita Pelizon e la sua risposta non si è fatta attendere:

Cosa ti dico di Nikita? E’ una brava ragazza, mi piace e la vedo sincera e si comporta molto bene con me. Non mi potrei fidanzare con lei, non posso perché il suo ex è un mio amico. Cioè è una persona che conosco molto, molto bene, non ci riuscirei.

Dopo la diretta è arrivato il commento dell’ex di Nikita, Matteo Diamante:

Lo sfogo di Matteo Diamente è proseguito anche questa mattina:

Mi fa schifo essere chiamato “una persona che conosco molto molto bene”. Qua fanno i nomi di Totti, dei parenti e di gente a caso e tu non puoi dire “è la ex di Diamante, mio fratello”? Cosa c’è sotto? Un amico in comune? Ma stai scherzando? Una persona che conosco molto molto bene?

Matteo Diamante ha svelato di essersi confidato con George Ciupilan prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip:

Prima di entrare ti dissi: guarda che noi siamo fratelli e ci vogliamo bene, ma lei è la mia ex storica e fidati che potresti innamorarti è matematico, poi la conosco bene e sa giocare e ha lo sguardo fulminante e ho anche detto qualora fosse, meglio te che un altro.

Fai quello che vuoi con Nikita, per me la storia è finita anni fa nonostante tornasse e nonostante ci piaceremo sempre, abbiamo idee diverse… a me non piace fare lo scalatore sociale, non ho bisogno di affiancarmi nessuno per forza, sto bene così, preferisco usare le mie qualità e prima o poi arriverà la donna della mia vita. Le vorrò sempre bene, ma detto questo non stare a dire “non posso”, come se ti avessi obbligato a non fare qualcosa, anzi ti ripeto, ti dissi “sentiti libero, meglio te che un altro”.

La chiusura di Diamante

So che tanto questo messaggio non ti arriverà mai, lo leggerai quando uscirai e io non ci sarò più. Sei grande abbastanza per continuare da solo a quanto vedo e seguire il sistema che è molto più importante di un’amicizia fraterna. Hai la mia benedizione, innamorati, baciati come ti dicono o come ti senti e non preoccuparti per me. Continuo la mia strada deluso, ma ormai consapevole di quanta falsità c’è nel mondo della tv, ma io rimarrò così che di cose da fare ne ho tantissime… con la mia schiera di amici di paese che non mi giudicherebbero mai un “amico che conosco molto molto bene”.