Nicolò Zaniolo, dopo essere stato tirato in ballo dalla sua ex fidanzata Chiara Nasti proprio di recente, torna a far discutere per un possibile flirt con una prossima concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Zaniolo, flirt con una concorrente del Grande Fratello Vip 7?

Lei è Antonella Fiordelisi, ex di Francesco Chiofalo ed influencer ad un passo dal Grande Fratello Vip 7. I due, da pochissimo, si seguono su Instagram (come hanno fatto notare i colleghi di Very Inutil People) che, in un’epoca social come la nostra, potrebbe voler dire qualcosa.

A quanto pare la Fiordelisi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip da single, così come ha riferito the pipol gossip che ha condiviso pure la sua recente intervista con Il Musazzi (l’influencer ha anche intervistato Guendalina Canessa, anche lei prossima concorrente: queste saranno delle “casualità”?):

La Fiordelisi è stata scartata da Carlo Conti ma per lei potrebbero aprirsi le porte della ‘Casa’ del Gfvip (dopo diversi tentativi). In queste ore si parla anche di una rottura con il fidanzato Gianluca. Siamo pronti a scommettere che Antonella, la donna che ha fatto impazzire Chiofalo e Higuain, entrerà da single nel reality dove tutto può accadere.

Viste tutte queste coincidenze “incrociate” ho il “terrore” puro di vedere anche Il Musazzi al GF Vip…