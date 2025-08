Nicolò De Devitiis mentre bacia “l’amica di De Martino”: il video

Gabriele Parpiglia ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui si vede Nicolò De Devitiis in discoteca mentre bacia una ragazza di nome Lucy, “l’amica di De Martino”. (Trovi il video a inizio articolo)

Parpiglia ha accompagnato il post con questa didascalia:

“Nella newsletter di questa settimana troverete anche video e foto di un divanoletto scatenatissimo con Lucy, che avevamo già incontrato sulla strada del gossip con Stefano De Martino. questo video è stato girato la notte del 2 agosto.”

Il fatto accaduto due giorni prima dello scontro social con l’ex Veronica Ruggeri

Secondo il giornalista, quella notte De Devitiis era in compagnia di Lucy. Il fatto è avvenuto appena due giorni prima dello scontro social tra De Devitiis e la sua ex Veronica Ruggeri. Nel video originario pubblicato da Nicolò su TikTok, associa a un selfie la scritta: “Di tutte le ex che ho avuto vorrei che ne tornasse solo una perché mi sono dimenticato di mandarla a fanc\*lo”. In un altro post aggiunge: “Nessuna vendetta perché il karma le/gli darà una persona che gli farà pensare ogni secondo: cavolo però quell’altra persona per me lo avrebbe fatto”.

Entrambi i video sono stati rimossi poco dopo, ma non prima di essere stati visti dalla ex, che ha replicato. In un video con la stessa canzone come colonna sonora, “Rossetto e Cioccolato” di Ornella Vanoni, scrivendo: “È agosto, sei in Puglia, hai un presente brillante e un passato che parla ancora di te dicendo bugie” (qui per i video dello scontro social).

Il motivo dello scontro social è Lucy?

Tornando al racconto di Parpiglia, il tempismo dell’uscita del video—due giorni prima dello scontro con Veronica—alimenta l’ipotesi che la presunta relazione con Lucy (amica di De Martino) possa aver scatenato tensioni o gelosie.

Anche alla luce della vicinanza geografica tra i due ex (entrambi in Puglia nello stesso periodo) e del fatto che Veronica stava documentando la sua vacanza nella stessa regione.

Tra l’altro, curiosando tra i social di Nicolò e Lucy, appare un video post condiviso insieme risalente a 4 giorni fa in cui appare l’inviato de Le Iene mentre fa visita e porta doni ai bambini del dipartimento di oncoematologia dell’Ospedale Santobono a Napoli. Che i due si siano conosciuti in quell’occasione?

Chi è Lucy

La Lucy in questione dovrebbe essere Luciana Montò. Il suo nome era finito al centro dell’attenzione dopo che Gabriele Parpiglia ha ipotizzato un possibile legame sentimentale tra lei e Stefano De Martino.

Il conduttore, spesso al centro dei gossip per i suoi flirt veri o presunti, era stato beccato con questa giovane modella e stylist.

Luciana, di origini napoletane, lavora per Luce Showroom e ha una discreta presenza sui social. I sospetti su una frequentazione tra lei e De Martino erano nati da una foto condivisa dallo stesso Parpiglia: i due appaiono vicini mentre sorseggiano un drink in un locale di Napoli.

La storia finita tra Nicolò e Veronica

Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis avevano annunciato la fine della loro storia nel giugno 2024, dopo circa cinque anni insieme. A renderlo ufficiale una story Instagram di lei: “È stata una bellissima storia”. Fonti vicine a gossip e cronache rosa hanno poi spiegato che la rottura sarebbe stata alimentata dal comportamento di De Devitiis su TikTok. Video frequenti, amicizie pubbliche e un atteggiamento che Veronica avrebbe interpretato come immaturo o distante.

