Nicolas Maupas è fidanzato con Valentina Romani? Vita privata e carriera dell’attore

La fiction di successo Mare Fuori non è solo un trampolino di lancio per i giovani attori, ma anche un palcoscenico per storie d’amore che fanno sognare il pubblico. Nicolas Maupas e Valentina Romani sono al centro delle attenzioni per la loro presunta relazione. Dopo tre stagioni nei panni di Filippo O’Chiattillo e Naditza, i due hanno abbandonato la serie per esplorare nuove opportunità professionali. Ma cosa c’è di vero sulle voci che li vedono innamorati anche nella vita reale?

Nicolas Maupas è fidanzato con Valentina Romani?

Secondo il settimanale Chi, dopo un periodo di distanza dovuto agli impegni lavorativi, Nicolas e Valentina si sarebbero ritrovati durante l’estate. “Questa estate si sono ritrovati e hanno riacceso la passione”, riporta la rivista, aggiungendo che i due si sono concessi un viaggio romantico in Normandia. Sui social, la Romani ha condiviso un criptico messaggio: “D’amore e d’acqua fresca”, lasciando intendere ai fan che la loro storia continua a far sognare.

La riservatezza al centro della loro relazione

Entrambi gli attori hanno sempre mantenuto un profilo basso sulla loro vita privata. Valentina Romani, rispondendo alle domande sul suo presunto flirt con Maupas, ha dichiarato: “La mia vita privata è la mia forza: bisogna fare attenzione a chi consegnare le proprie forze. E un po’ per scaramanzia.”

Nicolas, dal canto suo, ha preferito non parlare delle sue questioni di cuore, sebbene abbia espresso il desiderio di diventare padre in futuro: “Non adesso ma più avanti, mi immagino papà di una bambina. Sono sicuro che sarei un buon padre: tosto, ma caloroso.”

Il passato sentimentale di Nicolas Maupas

Prima di Valentina Romani, Nicolas Maupas ha avuto una relazione con un’altra attrice di Mare Fuori, Ludovica Coscione. La loro storia, durata due anni, è nata tra una pausa e l’altra delle riprese. La fine della relazione è avvenuta in modo sereno e consensuale. Ludovica, dopo la rottura con Maupas, è stata associata a Matteo Paolillo, ma entrambi hanno mantenuto il riserbo sulla natura del loro rapporto.

Amori sul set di Mare Fuori

Il set di Mare Fuori è stato testimone di diverse storie d’amore. Oltre a Maupas e Romani, un altro legame significativo è stato quello tra Maria Esposito e Antonio Orefice, interpreti di Rosa Ricci e Totò. Purtroppo, anche questa relazione è giunta al termine recentemente.