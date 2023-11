Nicolas Maupas, il giovane attore che ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni in Un Professore, Mare Fuori e Odio il Natale, ha una fidanzata?

Chi è la fidanzata di Nicolas Maupas? Quello che sappiamo

Questa è la domanda che si pongono i fan dell’attore italo-francese, che ha sempre mantenuto un profilo discreto sulla sua vita privata.

Nicolas Maupas, classe 1999, è nato a Milano da padre francese e madre italiana. Ha iniziato la sua carriera di attore nel 2017, partecipando al film La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi.

Da allora ha recitato in diverse fiction di successo, come Un Professore, in cui interpreta Simone, uno studente ribelle che si innamora della sua professoressa,

Mare Fuori, in cui veste i panni di Giorgio, un ragazzo che vive in un istituto minorile.

Ma veniamo alla sua vita sentimentale. Nicolas Maupas ha avuto una fidanzata, Ludovica Coscione, anche lei attrice, che ha conosciuto sul set di Mare Fuori.

La relazione tra Nicolas Maupas e Ludovica Coscione è durata circa due anni. L’attore ha spiegato che la rottura è avvenuta in modo sereno e che tra loro c’è ancora stima e affetto.

Nicolas Maupas ha anche aggiunto di essere felice, ma di non voler rivelare se al momento ha una nuova fidanzata o meno.

Nicolas ha scelto di proteggere la sua privacy e di non esporre la sua vita sentimentale al pubblico.