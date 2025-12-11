Nicolas Maupas fidanzato con una protagonista di Mare Fuori

Nicolas Maupas, volto amatissimo della fiction Un Professore, sembrerebbe aver trovato l’amore accanto a una collega molto conosciuta dal pubblico. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi non lasciano spazio a molte interpretazioni: l’attore è stato immortalato insieme a Valentina Romani, sua compagna di set ai tempi di Mare Fuori.

Da tempo circolavano indiscrezioni su un possibile legame tra i due, ma nessuno dei diretti interessati aveva mai confermato o smentito. Sia Maupas che la Romani, infatti, hanno sempre mantenuto grande discrezione sulla loro vita privata. Lui, ospite di Verissimo qualche mese fa, aveva dribblato le domande sull’amore liquidando l’argomento con un “Sono felice, punto”, frase che ora assume un significato decisamente più chiaro.

I dettagli sulla paparazzata

Gli scatti pubblicati dal magazine mostrano Nicolas e Valentina passeggiare per Roma in totale tranquillità. I due appaiono sereni e complici: mano nella mano, abbigliamento casual e un clima di evidente intesa. L’attore tiene un mazzo di fiori bianchi, mentre lei porta con sé una busta appena acquistata. Stando a quanto riferito dal settimanale, i due avrebbero fatto una sosta in un negozio di candele e profumazioni, per poi rientrare insieme nell’abitazione di Maupas.

Per i fan della serie Mare Fuori si tratta di una notizia che sa quasi di sogno. Nella fiction, Maupas interpretava Filippo, mentre Valentina Romani vestiva i panni di Naditza, uno dei personaggi più amati dal pubblico. Dopo l’esperienza nella serie, entrambi hanno intrapreso strade diverse: lei ha proseguito il suo percorso nel cinema e nella tv, lui è diventato uno dei protagonisti indiscussi di Un Professore.

Le nuove foto, però, mostrano un legame che sembra essere cresciuto lontano dai riflettori e che, a giudicare dai loro atteggiamenti, potrebbe andare avanti già da qualche tempo. Un rapporto che ora esce allo scoperto e che sicuramente farà impazzire di gioia i fan della coppia.